Le Sénégal en lice pour les qualifications africaines de la Coupe du monde FIFAe 2025





Le Sénégal prendra part aux qualifications africaines en ligne de la Coupe du monde FIFAe 2025, qui débutent ce jeudi, selon le président de la Fédération sénégalaise des sports électroniques et disciplines associées (FESSEDA), El Hadji Mansour Sagna, alias Lord Alajiman.



Cette compétition officielle d’eSport organisée par la FIFA se déroulera en Arabie Saoudite au mois de décembre 2025.



Dans un communiqué transmis à l’APS, M. Sagna a confirmé la participation officielle du Sénégal à l’événement, avec trois équipes nationales sélectionnées à l’issue d’un processus de qualification rigoureux conduit par la FESSEDA.



Les représentants sénégalais concourront dans trois catégories :



eFootball Console (PS5) – format 2c2,

eFootball Mobile – format 1c1,

Rocket League – format 3c3.

L’équipe nationale, surnommée les eLions, sera composée notamment de Momo Gaming et Demba Leuh, sous la direction de l’entraîneur Ibrahima Diop, connu sous le pseudonyme Ibzo Gaming.



Les matches qualificatifs se dérouleront jeudi et vendredi, avec une phase retour prévue le lendemain.

Le Sénégal évoluera dans le groupe A, aux côtés de l’Égypte, du Maroc, de la Côte d’Ivoire, de l’Eswatini, des Seychelles, du Zimbabwe et des Comores.

