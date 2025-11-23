Menu
UFOA-A U15 : les équipes sénégalaises en route pour les qualifications en Gambie


Les sélections U15 du Sénégal participent en Gambie aux qualifications du Tournoi scolaire de la CAF, prévu du mercredi au samedi.


Les sélections sénégalaises U15, masculines et féminines, s’apprêtent à participer aux qualifications du Tournoi scolaire de la Confédération africaine de football (CAF). La compétition débute ce mercredi en Gambie et se poursuivra jusqu’à samedi, sous l’organisation de l’UFOA/A.

Ce tournoi, baptisé UFOA-A U15 2025, vise à encourager le développement du football de base dans la sous-région. Il sert également de passage obligatoire pour atteindre le Tournoi scolaire de la CAF.

Du côté masculin, les Lionceaux affronteront plusieurs nations : la Gambie, la Guinée, la Guinée-Bissau, le Liberia et la Mauritanie.
Les Lionnes, quant à elles, croiseront les équipes féminines de la Gambie, de la Guinée et de la Guinée-Bissau.

À noter que la sélection masculine des moins de 15 ans du Sénégal arrive à cette compétition en tant que détentrice du titre.




