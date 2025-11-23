UFOA-A U15 : les équipes sénégalaises en route pour les qualifications en Gambie





Les sélections sénégalaises U15, masculines et féminines, s’apprêtent à participer aux qualifications du Tournoi scolaire de la Confédération africaine de football (CAF). La compétition débute ce mercredi en Gambie et se poursuivra jusqu’à samedi, sous l’organisation de l’UFOA/A.



Ce tournoi, baptisé UFOA-A U15 2025, vise à encourager le développement du football de base dans la sous-région. Il sert également de passage obligatoire pour atteindre le Tournoi scolaire de la CAF.



Du côté masculin, les Lionceaux affronteront plusieurs nations : la Gambie, la Guinée, la Guinée-Bissau, le Liberia et la Mauritanie.

Les Lionnes, quant à elles, croiseront les équipes féminines de la Gambie, de la Guinée et de la Guinée-Bissau.



À noter que la sélection masculine des moins de 15 ans du Sénégal arrive à cette compétition en tant que détentrice du titre.

