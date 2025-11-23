Menu
Trois arbitres sénégalais, Issa Sy, Nouha Bangoura et Djibril Camara, sont retenus par la CAF pour la CAN 2025 au Maroc, parmi une sélection de 73 officiels.


CAN 2025 : trois arbitres sénégalais sélectionnés pour officier au Maroc

 

La Confédération africaine de Football a publié la liste des officiels retenus pour la prochaine Coupe d’Afrique des Nations, prévue au Maroc du 21 décembre 2025 au 18 janvier 2026. Trois arbitres sénégalais y figurent : Issa Sy, Nouha Bangoura et Djibril Camara.

La sélection pour cette édition regroupe 73 arbitres provenant de plusieurs pays du continent. Elle comprend 28 arbitres centraux, 31 assistants et 14 spécialistes de l’assistance vidéo.

Parmi eux, Issa Sy est à nouveau désigné comme arbitre central. Reconnu pour son expérience sur la scène africaine et internationale, il a déjà officié lors de tournois majeurs, dont des éditions précédentes de la CAN, la Coupe du monde U20 ainsi que plusieurs compétitions interclubs de la CAF.

Nouha Bangoura, qui a participé aux éditions 2022 et 2023 de la CAN, figure dans la catégorie des arbitres assistants. Il avait également pris part à la Coupe du monde des clubs organisée récemment aux États-Unis.

Djibril Camara, policier de profession, interviendra cette fois comme arbitre vidéo. Son parcours l’a conduit à officier dans de nombreuses compétitions africaines et internationales, faisant de lui l’un des assistants les plus expérimentés du pays.

La liste complète annoncée par la CAF se compose de :
28 arbitres centraux issus de divers pays africains ;
31 arbitres assistants chargés d’appuyer les décisions sur le terrain ;
14 arbitres VAR spécialisés dans l'assistance vidéo.




