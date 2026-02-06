Le Sénégal affrontera le Pérou et la Gambie en amical fin mars

L’Équipe du Sénégal de football disputera deux rencontres amicales face au Équipe du Pérou de football et à l’Équipe de Gambie de football les 28 et 31 mars prochains, à l’occasion de la fenêtre internationale de la FIFA, a annoncé l’instance dirigeante nationale.

Les champions d’Afrique joueront leur premier match contre le Pérou le 28 mars à 16 heures au Stade de France, à Paris. Trois jours plus tard, le 31 mars à 19 heures, les Lions affronteront les Scorpions de Gambie au Stade Maître Abdoulaye Wade, à Diamniadio.

Ces rencontres s’inscrivent dans le cadre de la préparation à la Coupe du monde de football 2026, prévue du 11 juin au 19 juillet 2026 au Canada, aux États-Unis et au Mexique.

Le Sénégal évoluera dans le même groupe que la France, la Norvège ainsi que le vainqueur du barrage opposant la Bolivie, l’Irak et le Suriname. Huitième de finaliste lors de l’édition 2022, la sélection sénégalaise participera à sa quatrième phase finale de Coupe du monde en 2026.

Lors de leur première participation en 2002, au Japon et en Corée du Sud, les Lions avaient marqué les esprits en battant la France, championne du monde en titre, lors du match d’ouverture grâce à un but de feu Pape Bouba Diop, avant d’être éliminés en quart de finale par la Turquie sur un but en or.

Les deux adversaires du Sénégal lors de cette fenêtre FIFA ne sont pas qualifiés pour le Mondial 2026. Le Pérou, surnommé la Bicolor ou Los Incas, occupe actuellement la 53e place au classement FIFA. De son côté, la Gambie n’a pas participé à la CAN 2025 au Maroc et a également été éliminée des qualifications pour la prochaine Coupe du monde.