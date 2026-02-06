Performances marquantes de joueurs sénégalais dans les championnats étrangers ce week-end



Plusieurs internationaux sénégalais ont brillé ce week-end avec leurs clubs respectifs. Paul Valère Bassène et Issa Soumaré ont chacun signé un doublé, tandis que Habib Diarra, El Hadji Seck et Nobel Mendy se sont également montrés décisifs. Sadio Mané s’est illustré par une passe décisive.

Lors de la dernière journée de phase de groupes de la Ligue des champions africaine, Bassène a marqué aux 43e et 53e minutes, offrant la qualification historique en quart de finale à la RS Berkane après une victoire 3-0 contre Rivers United. Le club marocain termine deuxième derrière Pyramids FC.

Dans la même compétition, Marc Junior Mendy, défenseur du Saint‑Éloi Lupopo, a été expulsé pour cumul de cartons et son équipe est éliminée.

En France, Soumaré a inscrit ses cinquième et sixième buts de la saison lors de la victoire 2-1 du Le Havre AC face au Toulouse FC, malgré l’expulsion rapide d’Arouna Sangante.

Le gardien Mory Diaw est sorti sur blessure et Pape Demba Diop a joué toute la rencontre côté toulousain.

En Angleterre, Diarra a inscrit sur penalty l’unique but de Sunderland AFC contre Oxford United en FA Cup, qualifiant son équipe pour le tour suivant.

De son côté, Mamadou Sarr a disputé son premier match avec Chelsea FC lors du succès 4-0 face à Hull City.

En Belgique, Seck a marqué pour La Gantoise U23 contre OC Charleroi, avant de sortir blessé, la rencontre étant interrompue par les intempéries.

En Espagne, Mendy a inscrit le troisième but du Rayo Vallecano face à Atlético Madrid (3-0). Son coéquipier Pathé Ciss était suspendu après son exclusion contre Real Madrid.

En Arabie saoudite, Mané a délivré une passe décisive lors de la victoire 2-0 d’Al Nassr face à Al Fateh.

Enfin en Serbie, Demba Seck a offert une passe décisive lors du succès du Partizan Belgrade contre Spartak Subotica, après avoir déjà inscrit un doublé lors de la précédente journée.