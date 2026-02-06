Franc reste invaincu après sa victoire face à Tapha Tine

Le lutteur Franc (Émile François Gomis) a dominé dimanche Tapha Tine lors d’un combat disputé à l’Arène nationale, conservant ainsi son invincibilité.

Le pensionnaire de Diambars Academy Wrestling totalise désormais seize victoires en autant de sorties. Lieutenant du roi des arènes Modou Lo, il poursuit sa série de succès et confirme sa place parmi les ténors de l’arène. Âgé de 33 ans et originaire des Parcelles Assainies, il renforce son statut après ce nouveau succès.

De son côté, son adversaire enregistre une septième défaite, la deuxième consécutive. À 44 ans, cette nouvelle contre-performance pourrait l’orienter vers une reconversion dans le MMA.