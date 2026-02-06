Menu
L'Actualité au Sénégal

Franc reste invaincu après sa victoire face à Tapha Tine


Rédigé le Dimanche 15 Février 2026 à 22:46 | Lu 32 fois Rédigé par


Le lutteur Franc a battu Tapha Tine à l’Arène nationale et signe une 16e victoire consécutive, consolidant sa place parmi les figures majeures de la lutte sénégalaise.


Franc reste invaincu après sa victoire face à Tapha Tine

 

Le lutteur Franc (Émile François Gomis) a dominé dimanche Tapha Tine lors d’un combat disputé à l’Arène nationale, conservant ainsi son invincibilité.
Le pensionnaire de Diambars Academy Wrestling totalise désormais seize victoires en autant de sorties. Lieutenant du roi des arènes Modou Lo, il poursuit sa série de succès et confirme sa place parmi les ténors de l’arène. Âgé de 33 ans et originaire des Parcelles Assainies, il renforce son statut après ce nouveau succès.
De son côté, son adversaire enregistre une septième défaite, la deuxième consécutive. À 44 ans, cette nouvelle contre-performance pourrait l’orienter vers une reconversion dans le MMA.



Nouveau commentaire :


Dans la même rubrique :
< >

Vendredi 13 Février 2026 - 09:47 Kalidou Koulibaly prolonge avec Al Hilal jusqu’en 2027

Jeudi 12 Février 2026 - 14:43 Abdoulaye Sakho alerte sur la fraude liée à l’âge dans le sport sénégalais

Thiesinfo, Copyright Juin 2007 - Propulsé par Seyelatyr: Tel 775312579.
Service Commercial: 772150237 - Email: seyelatyr@hotmail.com
Accès membres | Plan du site | RSS Syndication | Inscription au site | Tags