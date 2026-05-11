Menu
L'Actualité au Sénégal

Dahra Djoloff : deux suspects arrêtés après le vol de 24 moutons à Déali


Rédigé le Mardi 12 Mai 2026 à 09:28 | Lu 76 fois Rédigé par


La gendarmerie de Dahra Djoloff a interpellé deux présumés voleurs de bétail après le vol de 24 moutons dans la commune de Déali, à quelques semaines de la Tabaski.


Dahra Djoloff : deux suspects arrêtés après le vol de 24 moutons à Déali

 

Deux individus soupçonnés de vol de bétail ont été arrêtés par la brigade de gendarmerie de Dahra Djoloff après une opération menée dans la commune de Déali, située dans le département de Linguère.
Les faits se sont produits durant la nuit du 9 au 10 mai 2026 à Touba Sam Fall. D’après des sources sécuritaires, trois personnes auraient participé au vol. Les gendarmes dirigés par le commandant Sène ont réussi à interpeller deux suspects tandis qu’un troisième homme reste activement recherché.
Les personnes arrêtées sont identifiées sous les initiales M. Ka, âgé de 23 ans, et M. Sow, 18 ans. Elles sont actuellement placées en garde à vue dans les locaux de la gendarmerie.
Les mêmes sources précisent que les 24 moutons dérobés ont été récupérés puis remis à leurs propriétaires.
À l’approche de la Tabaski, période souvent marquée par une hausse des vols de bétail, la brigade de Dahra Djoloff a intensifié les mesures de sécurité dans sa zone d’intervention. Des patrouilles sont organisées aussi bien en journée que durant la nuit afin de sécuriser les populations et protéger les troupeaux.
Selon plusieurs habitants, les opérations de terrain menées par le commandant Sène et ses éléments sont bien accueillies par les populations locales, qui saluent les efforts déployés pour prévenir les vols avant la fête de la Tabaski.



Nouveau commentaire :

Thiesinfo, Copyright Juin 2007 - Propulsé par Seyelatyr: Tel 775312579.
Service Commercial: 772150237 - Email: seyelatyr@hotmail.com
Accès membres | Plan du site | RSS Syndication | Inscription au site | Tags