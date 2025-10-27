Menu
Le Sénégal a reçu près de 380 milliards FCFA du Fonds mondial pour renforcer son système de santé depuis 2004 (ministre)


Rédigé le Mardi 4 Novembre 2025 à 14:08


Depuis 2004, le Sénégal a obtenu 380 milliards FCFA du Fonds mondial pour la lutte contre le VIH, la tuberculose et le paludisme, selon le ministre de la Santé, Ibrahima Sy.


Depuis 2004, le Sénégal a bénéficié d’un appui financier de près de 380 milliards FCFA (soit plus de 574 millions de dollars) du Fonds mondial de lutte contre le VIH, la tuberculose et le paludisme, a annoncé le ministre de la Santé et de l’Hygiène publique, Ibrahima Sy.

Prenant la parole à la réunion de haut niveau sur l’alignement des financements du Fonds mondial aux systèmes nationaux de gestion des finances publiques — organisée à Dakar du 4 au 7 novembre —, le ministre a salué un partenariat basé sur la confiance, la transparence et la performance.

Pour le cycle 2024-2026, un nouvel accord de financement d’un montant de 81 millions d’euros a été signé, dont 40,1 millions déjà décaissés, a précisé M. Sy. Ces ressources visent à renforcer les capacités nationales et à améliorer l’accès équitable aux soins sur l’ensemble du territoire.

Le ministre a rappelé les résultats significatifs enregistrés grâce à ces fonds : plus de 36 000 patients sous traitement antirétroviral, 100 % des tuberculeux séropositifs bénéficiant d’un traitement ARV, et 94 % des femmes enceintes séropositives sous traitement préventif.

Concernant la tuberculose, plus de 17 000 cas ont été diagnostiqués et pris en charge, tandis que la lutte contre le paludisme a permis la distribution de 11,2 millions de moustiquaires imprégnées et la réalisation de tests parasitologiques sur 95 % des cas suspects en 2025.

Le soutien du Fonds mondial a également contribué au renforcement des services de santé communautaire, à travers l’intégration de ces programmes à la santé maternelle et infantile.

Enfin, le ministre a souligné la mise en place de sept centrales d’oxygène et de six incinérateurs modernes, symboles d’un système de santé plus solide et résilient, engagé dans une dynamique de développement durable.



