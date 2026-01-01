Le Premier ministre mauritanien attendu à Dakar pour une visite officielle





Le Premier ministre de la République islamique de Mauritanie, Moctar Ould Djay, est attendu à Dakar à partir de jeudi pour une visite officielle, selon des informations obtenues auprès des services de la Primature sénégalaise.



Il s’agit du premier déplacement officiel à Dakar du chef du gouvernement mauritanien depuis sa nomination en août 2024. Cette visite, à forte portée symbolique, intervient après celle effectuée par le Premier ministre sénégalais, Ousmane Sonko, à Nouakchott du 12 au 14 janvier 2025, précise la même source.



Ce séjour permettra aux deux chefs de gouvernement d’échanger en vue de renforcer et de consolider le partenariat stratégique liant le Sénégal et la Mauritanie.



D’après le dossier de presse du Bureau d’information et de communication du gouvernement, les deux pays entretiennent une coopération jugée très dynamique, caractérisée par des projets structurants et un dialogue politique permanent.



Ce renforcement des relations s’est notamment traduit par la mise en œuvre de deux initiatives majeures : le projet gazier transfrontalier Grand Tortue Ahmeyim (GTA), développé conjointement à la frontière maritime des deux États, ainsi que la construction du pont de Rosso, une infrastructure clé destinée à faciliter la circulation des personnes et des biens.



Le document souligne que ces projets illustrent une volonté commune d’intégration économique, de stabilité régionale et de prospérité partagée.



Les relations bilatérales se sont par ailleurs intensifiées ces dernières années. Les présidents Bassirou Diomaye Faye et Mohamed Ould Cheikh Ghazouani se sont rencontrés à au moins cinq reprises depuis avril 2024.



Pour marquer l’importance stratégique de cette coopération, le président sénégalais avait réservé sa première visite officielle à la Mauritanie, rappellent les services de la Primature.

