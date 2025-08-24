Le Niger impose un visa plus strict pour plusieurs pays européens en représailles



Cette mesure, annoncée par le ministère des Affaires étrangères, répond au refus des ambassades européennes à Niamey de faciliter les visas pour les Nigériens. Ceci a forcé ces derniers à voyager à l’étranger pour leurs démarches.



Le pays introduit ainsi des conditions d’accès similaires à celles subies par ses citoyens.



Elles concernent les citoyens d’Italie, des Pays-Bas, d’Allemagne, de Belgique, du Royaume-Uni.



Désormais, les ambassades nigériennes seules autorisées à délivrer des visas se trouvent à Genève , à Ankara et à Moscou .



Le document ad hoc a été signé le 20 août mais le communiqué n'a été publié que quelques jours plus tard.

Sputnik





