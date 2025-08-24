Menu
L'Actualité au Sénégal

Le Niger impose un visa plus strict pour plusieurs pays européens en représailles


Rédigé le Mercredi 27 Août 2025 à 10:50 | Lu 43 fois Rédigé par



Le Niger impose un visa plus strict pour plusieurs pays européens en représailles

Le Niger impose un visa plus strict pour plusieurs pays européens en représailles

Cette mesure, annoncée par le ministère des Affaires étrangères, répond au refus des ambassades européennes à Niamey de faciliter les visas pour les Nigériens. Ceci a forcé ces derniers à voyager à l’étranger pour leurs démarches.

Le pays introduit ainsi des conditions d’accès similaires à celles subies par ses citoyens.

Elles concernent les citoyens d’Italie, des Pays-Bas, d’Allemagne, de Belgique, du Royaume-Uni.

Désormais, les ambassades nigériennes seules autorisées à délivrer des visas se trouvent à Genève , à Ankara et à Moscou .

Le document ad hoc a été signé le 20 août mais le communiqué n'a été publié que quelques jours plus tard.
Sputnik

 

 




Nouveau commentaire :

Thiesinfo, Copyright Juin 2007 - Propulsé par Seyelatyr: Tel 775312579.
Service Commercial: 772150237 - Email: seyelatyr@hotmail.com
Accès membres | Plan du site | RSS Syndication | Inscription au site | Tags