Le Mali retire l'enseignement de la Révolution française de 1789 du programme scolaire de 9e année


Les directeurs des centres d'animation pédagogique doivent prendre "sans délai, les mesures urgentes et nécessaire pour suspendre l'enseignement de la Révolution française dans toutes les classes de 9e année", indique un communiqué du ministère de l'Éducation nationale. Il reste encore des leçons semblables au programme de 7e année.

En décembre 2024, les autorités maliennes avaient décidé de renommer des rues, places et établissements publics dans le district de Bamako  dans le cadre de la réappropriation culturelle et historique.
