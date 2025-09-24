Le Mali répond aux États-Unis et impose à son tour des visas sous caution aux ressortissants américains

Rédigé le Lundi 13 Octobre 2025 à 01:05 | Rédigé par Lat Soukabé Fall

Fustigeant la décision prise par Washington d'inclure le Mali dans la liste des sept pays africains dont les ressortissants vont être contraints de payer une caution comprise entre 5 000 et 10 000 dollars pour se rendre aux États-Unis, les autorités maliennes ont décidé d'appliquer la même règle aux ressortissants américains qui souhaitent venir sur leur territoire.



À la suite de la décision prise par les États-Unis d'imposer aux ressortissants maliens et de six autres pays africains qui sollicitent un visa américain de tourisme ou d'affaires le paiement d'une caution obligatoire comprise entre 5 000 et 10 000 dollars, Bamako hausse le ton.



Déplorant une mesure unilatérale qui viole les dispositions d'un accord signé en 2005 entre les deux pays, les autorités maliennes annoncent, dans un communiqué, avoir en conséquence décidé d'appliquer la même règle aux ressortissants américains qui souhaitent se rendre au Mali.





Une caution de 2,8 millions à 5,6 millions de francs CFA

À compter de ce dimanche 12 octobre, un citoyen américain désirant se rendre au Mali est donc contraint de payer une caution d'un montant compris entre 2,8 millions et 5,6 millions de francs CFA lors de sa demande de visa. Contactée par RFI, l'ambassade des États-Unis à Bamako n'a pas encore réagi aux décisions prises par les autorités maliennes.



L'objectif déclaré du programme américain de caution de visas est de protéger les frontières américaines et de préserver la sécurité nationale des États-Unis. Les cautions imposées aux demandeurs de visas des sept pays africains concernés à ce stade sont remboursables à certaines conditions.