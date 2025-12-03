Matricide à Nguéniène : B. Sarr écroué après le meurtre de sa mère

Les faits se sont produits mardi, en fin de matinée. D’après les premières conclusions de l’enquête, B. Sarr est arrivé dans son village natal avec un couteau dissimulé sous son boubou, visiblement animé par une colère profonde. Il reprochait à ses parents de l’avoir injustement accusé d’avoir volé de l’argent, une situation qu’il vivait comme une humiliation.

Dans un premier temps, il s’est rendu au lycée de Nguéniène, où travaille son beau-père en qualité de surveillant. Grâce à l’intervention d’un collègue, ce dernier a pu éviter toute confrontation directe.



Ne trouvant pas son beau-père, B. Sarr s’est alors dirigé vers la maison familiale. Sur place, il a trouvé sa mère, Amy Diouf, en train de s’occuper de sa propre mère, malade et alitée. Une discussion s’est engagée entre la mère et le fils, mais le ton est rapidement monté.



Les reproches liés à l’accusation de vol ont ravivé la colère du jeune homme. Dans un accès de fureur incontrôlée, il a sorti son couteau et porté plusieurs coups à sa mère, sous les yeux impuissants de la grand-mère. Touchée mortellement, notamment au niveau du cœur, Amy Diouf est décédée sur le coup.



Après son geste, le mis en cause a tenté de prendre la fuite, toujours armé, tout en proférant des menaces. Alertés par les cris, des voisins sont rapidement intervenus et ont réussi à le maîtriser, malgré le danger, avant l’arrivée des gendarmes de la brigade de Joal, qui l’ont interpellé sur place.



La dépouille de la victime a été transférée à la morgue du centre de santé de Joal pour les besoins de l’autopsie.



En garde à vue, B. Sarr a reconnu les faits. Il a déclaré aux enquêteurs qu’il n’avait pas supporté d’être accusé, selon lui à tort, d’avoir volé de l’argent. Des accusations qu’il a qualifiées de « gratuites et fallacieuses », affirmant que sa colère l’avait poussé à « régler le différend » de manière irréversible.



Présenté devant le parquet de Mbour à l’issue de sa garde à vue, il a été inculpé pour matricide. Un mandat de dépôt a été décerné contre lui et il a été écroué, ce mercredi, à la prison de Mbour, où il attend désormais son jugement.



Ce drame a profondément choqué la population de Nguéniène, encore sous le coup de l’émotion face à cette tragédie familiale.

