Le Guéréwol, rituel nuptial des jeunes M'Bororo au Tchad

En ce mois d'octobre, la terre est gorgée d’eau et la transhumance débute avec la fin de la saison des pluies. C’est à quelques dizaines de kilomètres de Dourbali qu’un clan M’Bororo a choisi de s’établir. Gouda en est le chef : « Nous allons vers le Chari, certains vont au Cameroun, d’autres jusqu’en Centrafrique. Nous nous déplaçons derrière les pluies qui tombent et derrière les premières herbes qui poussent. Quand la saison des pluies se termine, ça devient rude par ici et le climat est trop sec, donc nous repartons vers le sud. »



Avant de quitter la brousse pour aller vers le sud, le clan organise un Guéréwol, une célébration annuelle et un concours de beauté et de danse masculine qui doivent permettre d’attirer les femmes éligibles au mariage ou à l'amour. « Je m’appelle Ali, je suis éleveur de vaches et j’ai 31 ans, se présente l'un des candidats. On achète cette teinture dans le village et on la met sur le visage pour la danse. »





Beauté, danse et choix amoureux

Ali et les autres jeunes hommes du clan se maquillent le visage avec des pigments naturels couleur ocre. Cela permet de mettre en avant la finesse de leurs traits, mais surtout la blancheur de leurs dents et de leurs yeux, symboles de bonne santé. Bijoux, étoffes et coiffes colorés, les hommes se font beaux pour danser et chanter. Pendant plusieurs heures, ils se tiennent en ligne ou en cercle, et dansent au rythme de leurs chants. Ils claquent des dents, bougent les yeux de gauche à droite frénétiquement. Certains entrent en transe sous les yeux des juges, les femmes, qui, à la tombée de la nuit, vont choisir un époux ou un amant.



Difficile de parler aux femmes, elles préfèrent rester discrètes. Alors, c’est Mokhtar, un proche du clan qui nous explique : « Les filles, depuis qu’elles sont petites, ont des amis garçons dont elles sont proches avec lesquels elles dansent et chantent. La cérémonie sert à choisir le futur partenaire. Une fois la cérémonie terminée et le choix arrêté, l’homme élu doit donner un bœuf et un franc symbolique pour la dot. C’est cet homme qui deviendra son mari. Ce n’est qu’à ce moment-là qu’ils deviennent époux et que la fidélité commence. Si la femme n’est pas satisfaite, elle peut aller en chercher un autre lors d’une prochaine cérémonie. »



Impossible d’assister au choix fait par les femmes ou même de savoir lequel des danseurs a été élu. Dès le lendemain matin, le clan et leur bétail prennent la route vers le sud.