Le FMI salue la solidité de l’économie sénégalaise et encourage la poursuite des réformes


Rédigé le Vendredi 7 Novembre 2025 à 09:24


Le FMI salue la résilience économique du Sénégal, portée par le pétrole, le gaz et l’agriculture, tout en appelant à la prudence dans la gestion budgétaire et la réforme de la dette publique.


Le Fonds monétaire international (FMI) a salué la robustesse de l’économie sénégalaise et les efforts du gouvernement pour restaurer la confiance après la période de tension liée à la dette.
À l’issue d’une mission de deux semaines à Dakar, conduite par Edward Gemayel, chef de mission du FMI pour le Sénégal, l’institution a dressé un bilan positif, tout en appelant à maintenir la rigueur dans la mise en œuvre des réformes.

Une croissance soutenue par le pétrole, le gaz et l’agriculture

Le FMI observe une croissance économique dynamique en 2025, portée par la première année complète de production pétrolière et gazière, ainsi qu’un rebond du secteur agricole.
La croissance du PIB réel est estimée à 7,9 %, dont 3,4 % pour le secteur non-hydrocarbures, tandis que l’inflation moyenne devrait se stabiliser à 1,4 %, un niveau maîtrisé malgré un contexte international incertain.

« Malgré les défis et les tensions sur le financement international, le Sénégal reste résilient grâce à une gestion macroéconomique prudente », a indiqué M. Gemayel.

Discipline budgétaire et réduction du déficit

Sur le plan budgétaire, les performances à fin septembre 2025 sont jugées conformes aux prévisions, avec une bonne maîtrise des dépenses et des recettes alignées.
Le déficit global devrait passer de 13,4 % du PIB en 2024 à 7,8 % en 2025, traduisant les efforts de consolidation budgétaire engagés.

Le projet de loi de finances 2026 prévoit une nouvelle réduction du déficit à 5,4 % du PIB, soutenue par une meilleure mobilisation des recettes via de nouvelles mesures fiscales, notamment sur les jeux de hasard, les transferts mobiles et le foncier.
Le FMI recommande toutefois de rester prudent sur les projections de rendement fiscal, afin de préserver l’équilibre budgétaire.

Gestion et transparence de la dette publique

La dette publique est estimée à 132 % du PIB fin 2024, dont 4 % d’arriérés intérieurs.
Le FMI salue la volonté des autorités de renforcer la transparence, de finaliser l’audit en cours et de mettre en œuvre des mesures de gestion active pour réduire les vulnérabilités.

Des progrès notables ont été enregistrés dans la publication des données et la transparence financière, mais l’institution encourage le pays à centraliser davantage la gestion de la dette et à renforcer la redevabilité des institutions concernées.

Un dialogue renforcé entre le Sénégal et le FMI

Au cours de leur séjour, les représentants du FMI ont rencontré le Président Bassirou Diomaye Diakhar Faye, le Premier ministre Ousmane Sonko, plusieurs membres du gouvernement ainsi que des responsables de la BCEAO.
Les échanges ont porté sur la stratégie de réformes à moyen terme et sur un nouveau programme de financement soutenu par l’institution internationale.

« Cette mission a permis de poser des bases solides pour la suite des échanges », a déclaré Edward Gemayel, précisant que le FMI et le Sénégal sont proches d’un accord sur un nouveau programme de partenariat économique.

Bonne gouvernance et transparence saluées

Le FMI a félicité les autorités pour leur engagement en faveur de la transparence, de la discipline budgétaire et de la bonne gouvernance financière.
Les réformes structurelles en cours, notamment celles liées à la gestion des finances publiques et à la lutte contre la corruption, sont jugées essentielles pour préserver la confiance des investisseurs et soutenir une croissance durable.

L’institution internationale a conclu en remerciant les autorités sénégalaises pour leur accueil, leur coopération et la qualité du dialogue.
Les discussions se poursuivront dans les prochaines semaines, dans la perspective de finaliser un nouveau programme économique soutenu par le FMI.




Nouveau commentaire :

