Le CNP du Sénégal et le MEDEF renforcent leur coopération à Paris lors de la REF 2025





Une délégation du Conseil national du patronat du Sénégal (CNP) a pris part, mercredi à Paris, à l’ouverture de la 7ᵉ édition de la Rencontre des entrepreneurs de France (REF 2025), organisée par le Mouvement des entreprises de France (MEDEF). Selon la partie sénégalaise, les deux organisations patronales ont réaffirmé leur volonté de consolider leur partenariat et d’élargir leur coopération.



La délégation sénégalaise était conduite par le président du CNP, Baïdy Agne, accompagné notamment d’Antoine Ngom, président d’OPTIC et PDG de Gsie Technologies, d’Abderrahmane Ndiaye, président des Groupes Elton et Sagam International, de Malick Guèye, président de Way 2 Call, ainsi que d’Abdou Kane, président de Diass Industries, précise un communiqué.



Lors de cette rencontre, Baïdy Agne a mis en avant la qualité des relations entre le MEDEF et le CNP, rappelant qu’un forum de partenariat d’affaires avait déjà eu lieu à Dakar le 19 février 2025. Cette coopération vise à favoriser une convergence d’intérêts, à encourager les opportunités de co-investissement franco-sénégalais, à promouvoir le transfert de compétences et de technologies, et à faciliter la formation de jeunes étudiants sénégalais en France.



Le président du CNP a sensibilisé les entrepreneurs français sur la nouvelle dynamique de coopération économique dans le cadre de l’Agenda national de transformation Sénégal 2050 et du Plan de redressement économique et social 2025-2028 (PRES), lancé le 1ᵉʳ août dernier.



Il a également insisté sur l’importance que le Sénégal accorde au contenu local dans la production de biens et services, ainsi qu’à la complémentarité entre investissements étrangers et nationaux. Enfin, il a invité les entreprises du MEDEF à participer au Forum Invest In Senegal (FII Senegal), prévu à Dakar les 7 et 8 octobre 2025.



aps



