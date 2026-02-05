Menu
Tournée économique : le président Bassirou Diomaye Faye arrive à Kidira et se rend à Bakel


Rédigé le Vendredi 6 Février 2026 à 09:34 | Lu 47 fois Rédigé par


En tournée dans le Sénégal oriental, le président Bassirou Diomaye Faye est arrivé à Kidira avant des visites prévues à Bakel et Tambacounda.


Dans le cadre de sa tournée économique dans le Sénégal oriental, l’hélicoptère transportant le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, s’est posé à 9 h 46 dans l’enceinte de la gare des gros porteurs de Kidira, à l’est du pays.
À son arrivée, le chef de l’État a été accueilli par les ministres en charge des Forces armées et de l’Intérieur. Les autorités administratives locales, les élus territoriaux du département, ainsi que le directeur général de la Société d’exploitation du marché d’intérêt national et de la gare des gros porteurs (SEMIG SA) étaient également présents.
Le programme présidentiel prévoit ensuite un déplacement à Bakel, où Bassirou Diomaye Faye doit visiter le chantier de la route Kidira-Bakel, dont le taux d’exécution des travaux est estimé à 89 %.
Dans le courant de la journée, le président de la République est attendu à Tambacounda, capitale régionale, où il accomplira la prière du vendredi à la grande mosquée. Il se rendra par la suite à la centrale de Ségou Coura pour une visite prévue dans l’après-midi.
