UIDT de Thiès : les amicales d’étudiants décrètent 48 heures sans tickets pour protester contre la réforme des bourses


Rédigé le Vendredi 6 Février 2026 à 09:21 | Lu 49 fois Rédigé par


À l’Université Iba Der Thiam de Thiès, les amicales d’étudiants lancent des journées sans tickets pour dénoncer la suppression des rappels de bourses.


À l’Université Iba Der Thiam de Thiès (UIDT), la Conférence des amicales d’étudiants a annoncé l’instauration de journées sans tickets. Ce mouvement d’humeur, prévu pour une durée initiale de 48 heures renouvelables, débute ce vendredi 6 février 2026.

Cette action vise à dénoncer la position de la tutelle concernant la suppression des rappels de bourses, une décision que les étudiants jugent prise sans concertation préalable avec les acteurs concernés.

Lors d’une conférence de presse tenue la veille au sein de l’UIDT, la Conférence des amicales d’étudiants a exprimé son mécontentement face à cette réforme. Elle a réaffirmé la volonté de la Fédération des étudiants du Sénégal de privilégier le dialogue afin d’aboutir à une réforme qu’elle souhaite constructive et non répressive.

Les responsables étudiants appellent ainsi à une reprise des discussions, tout en demandant l’annulation de l’ensemble des décisions déjà prises par la tutelle avant toute concertation.




