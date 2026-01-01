Landes : Une femme disparue le soir de Noël retrouvée enterrée dans le jardin de son ex-conjoint, un suspect interpellé

La découverte macabre

Mardi, les recherches ont permis de retrouver le corps d’Isabelle Aleci, enterré dans le jardin de son ex-compagnon. Cette découverte tragique a confirmé les craintes de sa famille et déclenché l’ouverture d’une enquête pour homicide.



L’ex-conjoint, âgé de 41 ans et déjà connu des services de police avec des antécédents judiciaires enregistrés au fichier de traitement des antécédents judiciaires (TAJ), a été immédiatement interpellé et placé en garde à vue. Selon les premières déclarations obtenues par les enquêteurs, il a reconnu avoir « étranglé » Isabelle Aleci lors d’une dispute sur fond d’alcool le soir de Noël.



Contexte et réactions

Cette affaire s’inscrit dans le contexte préoccupant des violences faites aux femmes en France. La police des Landes a souligné l’importance des signalements rapides et des appels à témoins dans ce type de situation. Le parquet de Mont-de-Marsan a confirmé l’ouverture d’une information judiciaire pour homicide volontaire, et l’enquête se poursuit pour déterminer les circonstances exactes de ce féminicide.



Portrait de la victime

Isabelle Aleci était décrite par son entourage comme une femme chaleureuse et sociable. Une photo diffusée par le quotidien régional Sud Ouest la montre vêtue d’une robe de soirée noire, posant devant un sapin de Noël, un symbole cruel de la tragédie survenue ce soir-là.



Enquête en cours

Les autorités ont également précisé que le suspect était seul à sa domicile au moment des faits et que les investigations se poursuivent afin de comprendre les éventuelles complicités ou antécédents de violence dans ce couple.

