Lancement de la saison 2025-2026 de rugby au Sénégal : coup d’envoi du championnat GOOR7’s à Bel Air


Rédigé le Samedi 1 Novembre 2025 à 16:18


La saison 2025-2026 de rugby débute ce dimanche au Camp général Mountaga Diallo à Bel Air avec le championnat national de rugby à VII élite, GOOR7’s, réunissant quinze équipes réparties en trois zones.


La saison 2025-2026 de rugby au Sénégal sera officiellement lancée ce dimanche au Camp général Mountaga Diallo à Bel Air, avec le début du championnat national de rugby à VII élite, baptisé GOOR7’s, selon un communiqué de la Fédération sénégalaise de rugby reçu par l’APS.

Cette nouvelle saison du ballon ovale se déroulera jusqu’au 22 décembre 2025 et réunira quinze équipes réparties en trois zones géographiques :

  • Zone Dakar : ASFA, S’en Fout le Score, Requins XV, Panthères de Yoff, Jambars XV, Dragons VP et Pikine INSEPS ;

  • Zone Centre : KRAC de Thiès, Koutal, Gandiaye et Jang RC ;

  • Zone Sud : Acanton, Kadiakéne Mlomp et Casamaçaise RC.

Chaque équipe disputera quatre matchs dans sa zone. À l’issue de ces rencontres, huit formations se qualifieront pour le tournoi final national : cinq issues de la Zone Dakar, deux de la Zone Centre et une de la Zone Sud.

La première journée de la Zone Dakar opposera notamment ASFA, S’en Fout le Score, Jambars XV et Dragons VP.

En plus du championnat à VII élite, la commission d’organisation des compétitions nationales a prévu d’autres tournois : le championnat à XV, la Coupe du Sénégal et le championnat féminin.

Ces compétitions seront complétées par le championnat à VII U18, pour filles et garçons, en préparation des Jeux olympiques de la jeunesse Dakar 2026, prévus du 31 octobre au 13 novembre.



Actualité à Thiès

Thiès : la 2ᵉ édition des Rencontres économiques et commerciales des femmes du Sénégal lancée en présence du représentant du ministre Aliou Dione

Lat Soukabé Fall - 31/10/2025 - 0 Commentaire
La 2ᵉ édition des Rencontres économiques et commerciales des femmes du Sénégal s’est ouverte à Thiès, en présence du représentant du ministre de la Microfinance et de l’Économie sociale et solidaire,...

Habib Vitain dévoile son programme : “Thiès d’Abord” veut redonner souffle à la cité du rail

Lat Soukabé Fall - 26/10/2025 - 0 Commentaire
Le leader du mouvement « Thiès d’Abord », Habib Vitain, a présenté ce week-end les grandes lignes de son programme pour la mairie de Thiès. Un plan qu’il articule autour de cinq priorités : la santé,...

Actualités

Le Sénégal accueille la dépouille de Cheikh Touré, jeune gardien décédé au Ghana

- 01/11/2025 - 0 Commentaire
La dépouille de Cheikh Touré, jeune gardien sénégalais décédé au Ghana dans des circonstances non élucidées, sera rapatriée à Dakar ce samedi avant son inhumation prévue à Touba.   Le Sénégal...

Thiès : création d’un comité de suivi pour le désencombrement de la voirie publique

- 01/11/2025 - 0 Commentaire
Un comité de suivi des opérations de désencombrement a été mis en place à Thiès par le préfet Mame Less Cabou afin de prévenir toute réoccupation anarchique de la voirie. Le Préfet du département de...
