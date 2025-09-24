Labé : une femme aux arrêts après la découverte du corps d’un nouveau-né dans une fosse septique





Interrogé par notre reporter, le chef du secteur est revenu sur les circonstances de cette découverte.



« C’est hier jeudi, pendant qu’on était en ville pour prendre part à la célébration du 2 octobre, que j’ai reçu un appel pour m’informer qu’un nouveau-né a été retrouvé dans une fosse septique à Badhé Sêka. Quand je suis arrivé sur les lieux, les voisins nous ont fait savoir qu’il y avait une dame enceinte dans une concession, mais qu’elle ne portait plus sa grossesse. C’est quand les voisins sont venus projeter la lumière d’une torche qu’ils ont aperçu le bras du bébé au fond du trou. Personnellement, j’ai vu aussi le bras du bébé au fond. Directement, j’ai informé ma hiérarchie pour faire le constat. Finalement, la dalle a été cassée et le bébé a été remonté. Mais, il était sans vie. Il est de sexe masculin », a expliqué Mamadou Misbaou Barry.



Poursuivant, le chef du secteur a fait savoir que sur ordre du procureur de la République près le tribunal de première instance de Labé, la présumée auteure des faits a été mise aux arrêts. « La femme est domiciliée dans cette concession où le drame s’est produit. C’est une locataire. Elle est âgée d’une trentaine d’années. Mais, j’ignore son identité pour le moment. Elle était mariée, mais son époux est décédé, selon les informations dont nous disposons. Sur instruction du procureur, la présumée criminelle a été interpellée par les services de sécurité en attendant que son dossier soit transféré à la justice. Quant au corps du bébé, il a été remis aux autorités du quartier pour l’inhumation », a fait savoir Mamadou Misbaou Barry.