La procureure générale de New York, opposante de Donald Trump, inculpée pour fraude

Après l'ancien patron de la police fédérale, le président américain Donald Trump avait réclamé à son ministère de la Justice de poursuivre également Letitia James. C'est désormais chose faite. La haute magistrate a été inculpée par un jury fédéral de Virginie, dans le même État où des poursuites judiciaires ont été engagées contre James Comey.



Les faits qui visent la procureure de New York, élue du Parti démocrate, concernent une maison de Norfolk (Virginie) qu'elle possède, dont elle aurait déclaré faussement qu'elle était sa résidence principale dans des documents de prêt hypothécaire, ce qui lui aurait permis d'obtenir des conditions plus favorables.



« Voilà à quoi ressemble la tyrannie », a réagi le ténor démocrate au Sénat, Chuck Schumer. « Ce que nous voyons aujourd'hui n'est rien d'autre que l'instrumentalisation du ministère de la Justice pour punir celles et ceux qui tiennent les puissants pour responsables », a commenté de son côté la gouverneure de l'État de New York, Kathy Hochul, elle aussi démocrate.



Depuis plusieurs semaines, Donald Trump met la pression sur son ministère de la Justice pour obtenir des poursuites contre certains de ses adversaires politiques. Et Letitia James en est une de premier plan : cette magistrate afro-américaine, qu'il a qualifié de « corrompue » et « raciste », est à l'origine des poursuites pour fraudes lancées contre lui et ses deux fils, Donald Jr. et Eric Jr. Ils ont tous trois été reconnus coupables d'avoir fait enfler de manière colossale durant les années 2010 la valeur des actifs de la Trump Organization – leurs gratte-ciel, hôtels de luxe ou golfs dans le monde entier – afin de bénéficier de prêts plus favorables de banques et de meilleures conditions d'assurance.



Au terme d'un procès ultra-médiatisé qui s'était tenu en 2024, Donald Trump avait été condamné à une amende pharaonique de 464 millions de dollars. En août 2025, une cour d'appel de l'État de New York a annulé cette amende en invoquant un montant « excessif qui viole le huitième amendement de la Constitution des États-Unis », qui interdit les condamnations disproportionnées.



Plusieurs personnalités dans le viseur de Trump... dont Obama



Fin septembre, le procureur fédéral de Virginie Erik Siebert avait démissionné après avoir refusé d'engager des poursuites contre Letitia James. Donald Trump a alors nommé une de ses proches, Lindsey Halligan, pour le remplacer, évoquant le besoin d'un « procureur dur » pour seconder sa ministre de la Justice.



Le locataire de la Maison Blanche se défend d'avoir une « liste » de cibles. Reste qu'il a identifié une série de personnalités, élus, anciens conseillers ou magistrats, coupables, selon lui, de toutes sortes de malversations, mais surtout de s'être opposés à lui. Donald Trump a ainsi menacé le milliardaire philanthrope George Soros et a appelé publiquement à poursuivre le sénateur démocrate Adam Schiff, comme il l'a fait pour Letitia James. Autre personnalité dans son viseur : son ancien conseiller à la Sécurité nationale John Bolton, qui a lui vu son domicile perquisitionné par le FBI.



Le président américain s'en est aussi pris à Barack Obama, accusé de « trahison ». Mais toute tentative de le traîner en justice pourrait se heurter à un principe d'immunité présidentielle récemment posé par la Cour suprême, à la demande de Donald Trump lui-même.

