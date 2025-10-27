La prison de Saint-Louis, deuxième plus peuplée du Sénégal après Rebeuss





La Maison d’arrêt et de correction (MAC) de Saint-Louis, dans le nord du pays, est la deuxième prison la plus peuplée du Sénégal après celle de Rebeuss à Dakar, avec plus de 700 détenus. L’information a été donnée ce vendredi à Saint-Louis par la ministre de la Justice, Garde des Sceaux, Yassine Fall.



« Nous sommes venus à la prison de Saint-Louis pour nous enquérir des conditions de détention, mais aussi écouter les personnes incarcérées. Cette prison compte aujourd’hui plus de 700 détenus, ce qui en fait la deuxième plus peuplée après Rebeuss », a-t-elle déclaré.



La ministre effectuait une visite de travail dans la capitale du Nord. Accueillie au Palais de justice peu après 17 heures par le gouverneur Al Hassan Sall et les autorités judiciaires régionales, elle a rencontré les magistrats, notamment le président de la Cour d’appel de Saint-Louis, ainsi que le parquet et les juges du tribunal de grande instance.



Au cours de ces échanges, Yassine Fall s’est également entretenue avec le personnel sur les conditions de travail, la situation des détenus et l’état des infrastructures judiciaires. « Nous avons rencontré de nombreux jeunes et des personnes âgées en détention. Mais ce qui nous fend le cœur, c’est de voir des mineurs parmi eux », a-t-elle confié à la sortie de sa visite à la prison.



La ministre a tenu à saluer le travail du personnel pénitentiaire qui veille quotidiennement au bien-être des détenus. La Maison d’arrêt et de correction de Saint-Louis, rappelons-le, a été construite en 1863 dans la partie nord de l’île.



aps

