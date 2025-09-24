Menu
Thiesinfo
Thiesinfo
Le Portail de Thiès sur le Web
Recherche avancée
Accueil Actualités National Cérémonies Sport Contact
L'Actualité au Sénégal

La ministre des Sports rappelle la clôture du championnat “navétanes” prévue le 15 octobre


Rédigé le Vendredi 10 Octobre 2025 à 09:40 | Lu 41 fois Rédigé par


La ministre des Sports, Khady Diène Gaye, a demandé aux gouverneurs de veiller au respect de la date limite du 15 octobre pour la fin de la saison “navétanes”.


La ministre des Sports rappelle la clôture du championnat “navétanes” prévue le 15 octobre

 

La ministre de la Jeunesse et des Sports, Khady Diène Gaye, a adressé une lettre circulaire aux gouverneurs de région, les invitant à prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer le respect de la date de clôture de la saison sportive des “navétanes”, fixée au 15 octobre.

Dans cette correspondance, la ministre rappelle que la maîtrise du calendrier sportif figure parmi les principales recommandations issues des concertations nationales sur la réforme du Mouvement “Navétanes”, tenues les 20 février et 4 mars 2025. Ces discussions avaient été organisées dans le cadre de la mise en œuvre des directives du président de la République, Bassirou Diomaye Faye.

Conformément au calendrier officiel publié fin avril par le ministère des Sports, la saison des “navétanes” devait démarrer le 15 juillet et s’achever au plus tard le 15 octobre. Cette mesure vise à mieux encadrer le déroulement du championnat populaire et à renforcer la gestion harmonieuse du mouvement sportif communautaire.




Nouveau commentaire :

Thiesinfo, Copyright Juin 2007 - Propulsé par Seyelatyr: Tel 775312579.
Service Commercial: 772150237 - Email: seyelatyr@hotmail.com
Accès membres | Plan du site | RSS Syndication | Inscription au site | Tags