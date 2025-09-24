La ministre des Sports rappelle la clôture du championnat “navétanes” prévue le 15 octobre





La ministre de la Jeunesse et des Sports, Khady Diène Gaye, a adressé une lettre circulaire aux gouverneurs de région, les invitant à prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer le respect de la date de clôture de la saison sportive des “navétanes”, fixée au 15 octobre.



Dans cette correspondance, la ministre rappelle que la maîtrise du calendrier sportif figure parmi les principales recommandations issues des concertations nationales sur la réforme du Mouvement “Navétanes”, tenues les 20 février et 4 mars 2025. Ces discussions avaient été organisées dans le cadre de la mise en œuvre des directives du président de la République, Bassirou Diomaye Faye.



Conformément au calendrier officiel publié fin avril par le ministère des Sports, la saison des “navétanes” devait démarrer le 15 juillet et s’achever au plus tard le 15 octobre. Cette mesure vise à mieux encadrer le déroulement du championnat populaire et à renforcer la gestion harmonieuse du mouvement sportif communautaire.

