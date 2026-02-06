La gendarmerie démantèle un réseau d’escroquerie, 45 victimes piégées par de fausses promesses d’emploi

Selon des informations recueillies auprès du colonel Ibrahima Ndiaye, les mis en cause utilisaient la plateforme Qnet Infinity Millenials pour recruter leurs victimes. Ces dernières se voyaient promettre un emploi stable dans une entreprise, une offre particulièrement attractive dans un contexte de chômage persistant.



La condition imposée aux candidats était le versement de frais d’inscription compris entre 400 000 et 1 million de francs CFA. En échange, les recrues recevaient des produits à revendre et participaient à de prétendues séances de formation censées renforcer leurs compétences professionnelles.





Lors de la descente des gendarmes dans un établissement clandestin, 45 victimes ont été découvertes en pleine séance, assises dans une salle aménagée comme une salle de classe, avec du matériel didactique. Les organisateurs étaient incapables de présenter le moindre document administratif autorisant leurs activités.





Tous les suspects, de nationalité sénégalaise, ont été placés en garde à vue pour association de malfaiteurs, escroquerie et autres infractions connexes. Le matériel saisi a été mis sous scellés pour les besoins de l’enquête.





La gendarmerie appelle à la vigilance des citoyens, rappelant que toute offre d’emploi conditionnée à un paiement important doit susciter la méfiance.

