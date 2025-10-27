La TFM confrontée à une interruption de diffusion : enquête en cours

Au moment de la rédaction de ces lignes, le signal de la TFM est hors service. Les causes exactes de cette interruption ne sont pas encore connues, mais la chaîne indique que ses équipes travaillent activement à un retour rapide à la normale.



Selon les premières informations, les techniciens de la TFM cherchent à établir un contact avec les responsables de la TDS afin de déterminer l’origine de la panne et d’en accélérer la résolution.



De nouvelles précisions seront communiquées dès que des informations officielles seront disponibles.

