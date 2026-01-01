Thiès : condamnation avec sursis dans une affaire de vente irrégulière de véhicule

Un homme âgé de 40 ans a comparu, mercredi 31 décembre 2025, devant le tribunal des flagrants délits de Thiès pour une affaire portant sur la vente d’un véhicule non conforme aux règles en vigueur.



Selon les éléments du dossier, la partie civile a indiqué avoir versé la somme de 13 millions de francs CFA pour l’acquisition du véhicule concerné. Ce n’est qu’après la transaction qu’il a découvert que la voiture avait été immobilisée par le service des mines en raison de l’absence de numéro de châssis réglementaire. Interpellé à ce sujet, le vendeur n’aurait fourni aucune explication satisfaisante.



Face à cette situation, l’acheteur a saisi les services de police par le dépôt d’une plainte. Le mis en cause a ensuite été interpellé et placé sous mandat de dépôt.



À la barre, le prévenu a reconnu les faits qui lui sont reprochés et a déclaré son intention de rembourser intégralement la somme perçue dès sa sortie de détention.



Le procureur de la République, estimant que les faits étaient établis, a requis l’application de la loi. À l’issue des débats, le tribunal a déclaré le prévenu coupable et l’a condamné à une peine de six mois

