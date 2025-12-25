Agriculture : 109 milliards de FCFA annoncés pour le monde rural en 2026





Le président de la République a annoncé un important programme d’investissements en faveur du secteur agricole, chiffré à 109 milliards de francs CFA, prévu pour l’année 2026. Cette annonce a été faite lors de son discours à la Nation prononcé à la veille du Nouvel An.



Selon Bassirou Diomaye Faye, une enveloppe de 18 milliards de francs CFA sera spécifiquement consacrée au soutien des coopératives agricoles communautaires ainsi qu’à la mise en place des premières fermes dites « intégrées ». Ces investissements ciblés visent prioritairement le monde rural.



Le chef de l’État a également précisé que 91 milliards de francs CFA seront destinés aux agropoles situés dans les régions du Sud et du Centre du pays. Ces ressources ont pour objectif de renforcer les capacités de production agricole, de promouvoir la transformation locale et de soutenir la création d’emplois.

