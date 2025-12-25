Menu
L’État réaffirme sa fermeté contre les violences, notamment celles faites aux femmes


Dans son message du Nouvel An, le président Bassirou Diomaye Faye a réitéré l’engagement de l’État à prévenir les violences, protéger les victimes et sanctionner sévèrement les auteurs.


Le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a assuré les victimes de violences, en particulier les femmes, de la poursuite des actions de l’État en matière de prévention, de protection et de sanction. Il s’est exprimé mercredi à l’occasion de son message du Nouvel An.

Selon le chef de l’État, les pouvoirs publics continueront d’agir sans relâche afin de garantir la dignité, la sécurité et la vie de toutes et de tous, à travers des mesures fermes et des sanctions rigoureuses à l’encontre des auteurs.

Le président a, à cette occasion, réaffirmé avec insistance qu’aucune forme de violence n’est acceptable dans la République, soulignant plus particulièrement son rejet total des violences faites aux femmes.



