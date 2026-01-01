Football : la FSF dément toute tension et appelle à l’unité autour des Lions

La Fédération Sénégalaise de Football (FSF) a apporté un démenti formel face aux informations relayées ces derniers jours faisant état de prétendus désaccords entre l’instance fédérale et l’entraîneur de l’équipe nationale. Dans un communiqué officiel, la FSF qualifie ces allégations d’infondées et estime qu’elles relèvent de tentatives visant à perturber la sérénité des Lions, engagés dans une étape cruciale de leur parcours en compétition.



L’organe dirigeant du football sénégalais a tenu à rassurer l’opinion publique, tant au niveau national qu’international, sur la solidité des relations au sein de l’encadrement technique. Il est précisé que les rapports entre le président de la Fédération, le sélectionneur national et l’ensemble du staff dépassent le strict cadre professionnel et reposent sur des liens décrits comme cordiaux et fraternels.



La FSF met également en avant la cohésion qui prévaut au sein de la délégation sénégalaise. Elle souligne qu’une parfaite synergie existe entre toutes les composantes de l’équipe, sous l’autorité du président de la Fédération, dans un climat marqué par le respect mutuel, la confiance et une compréhension partagée des objectifs à atteindre. L’unique priorité demeure, selon le communiqué, de garantir à l’équipe nationale des conditions optimales pour performer.



Face à ce qu’elle considère comme une polémique sans intérêt, la Fédération appelle à une mobilisation collective et à l’unité de l’ensemble du peuple sénégalais autour des Lions et de leur encadrement technique. Elle rappelle que le moment n’est pas à la division ni aux débats inutiles.



La FSF invite enfin les supporters, les acteurs du football et les médias à concentrer leurs efforts sur l’essentiel : soutenir l’équipe nationale dans sa quête du succès final et du sacre attendu à l’issue de la compétition, prévue le 18 janvier.

