L'Actualité au Sénégal

La Palestine a déposé une demande d'adhésion aux BRICS


Rédigé le Vendredi 26 Septembre 2025 à 10:18



La Palestine a déposé une demande d'adhésion aux BRICS
"Nous avons déposé une demande, mais comme vous le savez, la Palestine a certaines conditions. Je pense que la Palestine participera à l'association en tant qu'invitée jusqu'à ce que les conditions lui permettent de devenir membre à part entière. Nous n'avons toujours pas reçu de réponse", a déclaré l'ambassadeur Abdelhafiz Nofal. La Chine a salué pour sa part la participation de partenaires partageant les mêmes idées à la coopération au sein des BRICS et leur "promotion conjointe d'un ordre international plus juste et plus équitable", a déclaré le porte-parole de la diplomatie chinoise.
Sputnik
 

 

 




