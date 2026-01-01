Braqueurs surpris : Wafacash échappe au pire





Selon la source, environ cinq individus cagoulés et lourdement armés ont pris pour cible l’établissement. Arrivés dans un 4x4 discret, ils ont tenté leur coup profitant de l’absence inexpliquée du vigile chargé de la sécurité.



La situation a basculé grâce à la vigilance de deux motocyclistes. Ayant aperçu les braqueurs en pleine action, ils ont immédiatement alerté le commissariat d’arrondissement de la Médina. La Brigade de recherches, dépêchée sur place, est arrivée juste à temps pour surprendre les assaillants en train de forcer la porte et d’attaquer le coffre-fort.



Pris de panique, les braqueurs ont abandonné leur tentative et pris la fuite sans emporter le moindre butin. Un soulagement pour les habitants, mais la peur reste vive.



Un riverain, réveillé par des bruits suspects, raconte s’être retrouvé face à l’un des malfaiteurs armés, contraint de se replier précipitamment chez lui. Sous le choc, il n’a pu identifier ni l’auteur, ni l’arme, ni le véhicule.



Les enquêteurs s’interrogent également sur le rôle du vigile. Selon ses déclarations, il aurait été trompé par l’un des braqueurs, qui lui a fait croire que la police le recherchait pour une remise d’arme à feu. C’est en quittant son poste pour se rendre au commissariat que les malfaiteurs auraient saisi l’occasion.

