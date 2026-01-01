Menu
CAN 2025 : suspension limitée pour le capitaine des Lions


Rédigé le Vendredi 2 Janvier 2026 à 11:40 | Lu 43 fois Rédigé par


Expulsé face au Bénin lors de la phase de groupes, le capitaine des Lions ne manquera qu’un seul match, a annoncé le sélectionneur en conférence de presse.


Le capitaine de l’équipe nationale sénégalaise connaît désormais sa sanction après son exclusion lors du dernier match de la phase de groupes contre le Bénin. Le verdict est tombé : il écope d’une suspension d’une rencontre.

L’information a été confirmée par le sélectionneur national, Pape Thiaw, lors d’une conférence de presse. Cette décision disciplinaire signifie que le défenseur sénégalais sera absent pour le prochain match, mais restera disponible pour la suite de la compétition.

Ainsi, en cas de qualification de ses coéquipiers, le capitaine des Lions pourra faire son retour dès les quarts de finale de la CAN 2025, un soulagement pour le staff technique et les supporters sénégalais.




