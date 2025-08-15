Menu
La Maison-Blanche raille la portée d'une "fuite" de documents concernant le sommet en Alaska


Rédigé le Dimanche 17 Août 2025 à 20:25 | Lu 39 fois Rédigé par



"C'est hilarant que [le média américain] NPR publie un menu de déjeuner de plusieurs pages et le qualifie de 'violation de la sécurité'", a réagi Anna Kelly, porte-parole adjointe de la Maison-Blanche, dans une déclaration à NewsNation. Pour elle, "ce type de 'journalisme d'investigation' autoproclamé explique pourquoi personne ne les prend au sérieux".

La radio publique NPR avait dévoilé le 16 août 8 pages de données. Elles ont été découvertes fortuitement par des clients de l'hôtel quatre étoiles Captain Cook, dans l'une des imprimantes mises à disposition des clients. L'établissement est situé près du site qui a accueilli le sommet, la base aérienne d'Elmendorf-Richardson.

▪La première page comportait le déroulement de la journée du sommet.

▪ Les noms et numéros de téléphone de trois membres du personnel américain, ainsi que ceux de 13 dirigeants des deux délégations, figuraient également dans ce dossier, selon NPR.

▪ La prononciation phonétique de chaque représentant russe était notée.

▪Les dernières pages décrivaient le déroulement du repas, avec le menu, la liste des invités et le plan de table.

Sputnik



