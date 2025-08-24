La France et le Sénégal réaffirment leur volonté de renforcer leur coopération bilatérale

La France et le Sénégal ont réaffirmé leur engagement à progresser conjointement, notamment sur le plan économique. Le président français a indiqué sur le réseau social X avoir eu un « excellent entretien » avec son homologue sénégalais à Paris, soulignant leur volonté commune d’agir concrètement sur leur agenda partagé.



Emmanuel Macron a précisé que les discussions ont porté sur le renouvellement du partenariat entre les deux pays, dans le prolongement de précédents échanges. Les questions abordées ont concerné l’économie, la mémoire, les enjeux internationaux et sécuritaires, ainsi que la préparation du sommet Afrique–France prévu en 2026.



Le président français a également adressé ses encouragements à Bassirou Diomaye Faye pour l’organisation des Jeux olympiques de la jeunesse de Dakar en 2026, affirmant que la France, forte de l’expérience des Jeux de Paris, se réjouit de ce partenariat avec le Sénégal.

