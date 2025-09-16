Menu
L'Actualité au Sénégal

La FSF octroie 50 millions FCFA au Jaraaf et à Génération Foot pour les compétitions africaines


Rédigé le Jeudi 18 Septembre 2025 à 12:42 | Lu 28 fois Rédigé par


La Fédération sénégalaise de football a attribué 25 millions FCFA chacun au Jaraaf et à Génération Foot, engagés en Ligue des champions et en Coupe de la CAF pour la saison 2025-2026.


La Fédération sénégalaise de football (FSF) a annoncé avoir débloqué une enveloppe de 50 millions FCFA en faveur du Jaraaf de Dakar et de Génération Foot, représentants du Sénégal dans les compétitions interclubs de la CAF pour la saison 2025-2026.

Selon un communiqué transmis à l’APS, les deux formations bénéficieront chacune d’une subvention de 25 millions FCFA afin de soutenir leur parcours continental.

Le Jaraaf défendra les couleurs nationales en Ligue des champions et débutera la compétition ce dimanche au Cameroun face à la Colombe Sportive du Sud, avant le match retour prévu une semaine plus tard au stade Lat Dior de Thiès.

De son côté, Génération Foot entre en lice en Coupe de la Confédération contre l’Académie de Football Amadou Diallo d’Abidjan. Le match aller se jouera samedi au stade Lat Dior, tandis que la manche retour se disputera en Côte d’Ivoire entre le 26 et le 28 septembre.




