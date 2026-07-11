Les éléments de la brigade territoriale de la gendarmerie de Saraya ont détruit 42 dragues utilisées sur la Falémé au cours d'une opération menée dans la commune de Missirah Sirimana.

Selon une source sécuritaire, les engins étaient en activité malgré le décret suspendant toute exploitation dans cette zone. Leur destruction s'inscrit dans le cadre des actions engagées pour faire respecter cette interdiction.

L'opération de sécurisation, conduite vendredi, avait pour objectif de lutter contre l'exploitation minière illégale le long du fleuve Falémé.

La même source souligne toutefois que les interventions restent compliquées en raison des difficultés d'accès à certaines localités, particulièrement durant l'hivernage, où les motos constituent souvent le principal moyen de déplacement.

Les autorités réaffirment leur volonté de poursuivre les opérations de contrôle afin de lutter contre l'exploitation illégale sur la Falémé. Ces interventions se multiplient dans le département de Saraya, confronté depuis plusieurs années à une forte activité d'orpaillage clandestin.