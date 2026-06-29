Mondial 2026 : le Sénégal boucle sa préparation avant le duel décisif contre la Belgique



À la veille de son seizième de finale de la Coupe du monde 2026, l'équipe nationale du Sénégal a achevé sa préparation lors d'une dernière séance d'entraînement organisée dans les installations de l'Université de Washington, à Seattle.

Arrivés lundi après un vol de plus de cinq heures en provenance du New Jersey, les Lions ont été accueillis par quelques supporters sénégalais. Leur déplacement s'est déroulé sous une importante escorte des forces de sécurité.

Le sélectionneur Pape Thiaw a pu compter sur un groupe quasiment au complet. Seul le gardien Édouard Mendy était absent. Touché lors du match contre la Norvège, le portier s'est rendu en Arabie saoudite afin de poursuivre ses soins au sein de son club, Al Ahly.

Au cours de cette ultime séance, le staff technique a procédé aux derniers ajustements tactiques avant la rencontre face aux Diables Rouges, prévue mercredi à 20 heures GMT à Seattle.

Ce rendez-vous représente également un défi important pour les Lions, qui restent sur quatre défaites consécutives face à des sélections européennes en Coupe du monde. Depuis le début de cette édition, les hommes de Pape Thiaw se sont déjà inclinés contre la France et la Norvège en phase de groupes. Lors du Mondial 2022, ils avaient également quitté la compétition après une défaite contre l'Angleterre en huitièmes de finale.

Face à la Belgique, Sadio Mané et ses coéquipiers tenteront de mettre fin à cette série et de décrocher leur qualification pour le tour suivant.