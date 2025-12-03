Menu
L'Actualité au Sénégal

La FSF dévoilera samedi la liste officielle des 28 joueurs sénégalais pour la CAN 2025


Rédigé le Jeudi 11 Décembre 2025 à 16:18 | Lu 36 fois Rédigé par


La Fédération Sénégalaise de Football annoncera ce samedi 13 décembre, au siège de Sonatel-Orange, la liste des 28 joueurs retenus pour la CAN 2025 au Maroc.


La Fédération Sénégalaise de Football (FSF) a annoncé, dans un communiqué publié ce jeudi 11 décembre 2025, qu’elle rendra publique la liste définitive des 28 joueurs sélectionnés pour représenter le Sénégal lors de la Coupe d’Afrique des Nations 2025 prévue au Maroc.

La présentation officielle de cette liste aura lieu ce samedi 13 décembre 2025 à 11 heures, dans les locaux de Sonatel-Orange situés à la Cité Keur Gorgui à Dakar. L’événement réunira les médias ainsi que les partenaires de la fédération, conviés à assister à cette étape importante dans la préparation de l’équipe nationale.

La FSF a exprimé sa gratitude envers l’ensemble des journalistes et partenaires pour leur accompagnement constant, et les invite à prendre part à cette rencontre qui marque une phase clé avant le début de la compétition.




