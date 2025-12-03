Fédération Sénégalaise de Lutte : onze candidats en lice et une première candidature féminine pour la présidence





La course à la présidence de la future Fédération Sénégalaise de Lutte (FSL) prend un tournant important avec la publication de la liste provisoire des candidats par la Commission électorale. L’assemblée générale prévue le 27 décembre s’annonce particulièrement animée, tant les prétendants sont nombreux à vouloir succéder à l’équipe sortante.



Depuis plusieurs jours, l’ambiance est électrique dans le milieu de la lutte. Les candidats potentiels, confiants dans la validation prochaine de leurs dossiers, ont déjà commencé à parcourir différentes localités pour présenter leurs projets et rallier les électeurs. La Commission électorale, dirigée par Bassirou Ndiaye, a mis fin à l’attente en dévoilant une liste provisoire comprenant onze postulants.



Parmi eux, une candidature retient tout particulièrement l’attention : celle de Yacine Ndiaye, connue sous le nom de Ndèye Ndiaye Tyson et issue de l’Écurie Texas Guinaw Rails Nord. Elle devient ainsi la première femme à briguer la présidence de la Fédération Sénégalaise de Lutte. Annoncée un temps, la promotrice Fatou Balla Gaye n’a finalement pas formalisé sa participation, laissant Tyson seule représentante féminine dans une discipline traditionnellement dominée par les hommes.



Cette candidature se mesurera à plusieurs figures majeures du milieu, notamment l’ancien roi des arènes Hyacinthe Ndiaye, dit Manga 2, l’ancien président du CNG (2020-2024), Ibrahima Sène, dit Bira, ainsi que le promoteur Mamadou Diakhaté, connu sous le nom de Diaks. Kéba Kanté et Pape Biram Bigué Mbaye figurent également parmi les prétendants en vue. D’autres noms complètent la liste provisoire : Papa Babacar Fall, Babacar Gueye, Fallou Faye, Babacar Diop de Thiès et Mamadou Bèye.



La liste définitive sera publiée le 19 décembre, une étape cruciale avant le lancement officiel de la campagne. La lutte sénégalaise, discipline emblématique et profondément ancrée dans la culture nationale, pourrait vivre un moment historique avec la possible accession d’une femme à la tête de sa fédération.

