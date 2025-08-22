Menu
L'Actualité au Sénégal

La Cour suprême fixe au 25 août l’audience sur la requête de Barthélémy Dias


Rédigé le Vendredi 22 Août 2025 à 18:00 | Lu 29 fois Rédigé par


La Cour suprême du Sénégal a jugé recevable la requête de Barthélémy Dias et fixé une audience au 25 août 2025 sur la suspension d’une décision préfectorale.


La Cour suprême fixe au 25 août l’audience sur la requête de Barthélémy Dias

La Cour suprême du Sénégal a rendu, ce jeudi 22 août 2025, une ordonnance faisant droit à la requête introduite par l’ancien maire de Dakar, Barthélémy Dias. L’audience est programmée pour le 25 août prochain à 9 heures afin d’examiner l’affaire.

Déposée le 21 août, la requête a été jugée recevable. D’après l’ordonnance n°001/2025, signée par Mme Aïssatou Diallo Ba, conseillère déléguée par le Premier président de la Cour suprême, la juridiction a autorisé la signification en urgence de la demande.

La procédure vise à suspendre l’exécution de la décision n°3925/F/D/DK/AP, en date du 11 décembre 2024, par laquelle le préfet de Dakar avait constaté la démission d’un conseiller municipal de la ville.

Dakaractu



Actualité à Thiès

Cambriolage au lycée Ndiawdoune de Saint-Louis : du matériel administratif emporté

- 06/08/2025 - 0 Commentaire
Cambriolage au lycée Ndiawdoune de Saint-Louis : du matériel administratif emporté
Le lycée Ndiawdoune de Saint-Louis a été cambriolé durant le week-end, avec le vol d’une photocopieuse, d’une imprimante et d’un ventilateur mural. Le lycée Ndiawdoune de Saint-Louis a été victime...

Mont-Roland : Le maire Yve Lamine Ciss mise sur l'éducation pour bâtir l’excellence locale

Lat Soukabé Fall - 02/08/2025 - 0 Commentaire
Mont-Roland : Le maire Yve Lamine Ciss mise sur l'éducation pour bâtir l’excellence locale
Lors de la Journée d’excellence organisée à Mont-Roland, le maire Yve Lamine Ciss a réaffirmé son engagement en faveur de l’éducation et du développement. Au cœur de cette dynamique : le centre de...

Actualités

Fortes pluies à Thiès : plusieurs quartiers envahis par les eaux et des routes impraticables

- 22/08/2025 - 0 Commentaire
Fortes pluies à Thiès : plusieurs quartiers envahis par les eaux et des routes impraticables
Une pluie abondante s’est abattue sur Thiès ce vendredi, provoquant des inondations dans plusieurs quartiers et perturbant la circulation. Une pluie intense s’est abattue ce vendredi sur la ville de...

Foncier au Sénégal : Que s’est-il vraiment passé ? Pour la mémoire collective, le droit à l’information, la transparence, et pour que cela ne se reproduise plus. Par Habib Vitin

- 22/08/2025 - 0 Commentaire
Foncier au Sénégal : Que s’est-il vraiment passé ? Pour la mémoire collective, le droit à l’information, la transparence, et pour que cela ne se reproduise plus. Par Habib Vitin
    Le 1er mai 2024, le Président de la République surprenait tout le pays en effectuant une visite inopinée à Mbour 4, à Thiès. Cette visite, largement médiatisée, avait pour objectif...
Thiesinfo, Copyright Juin 2007 - Propulsé par Seyelatyr: Tel 775312579.
Service Commercial: 772150237 - Email: seyelatyr@hotmail.com
Accès membres | Plan du site | RSS Syndication | Inscription au site | Tags