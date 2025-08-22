La Cour suprême fixe au 25 août l’audience sur la requête de Barthélémy Dias

La Cour suprême du Sénégal a rendu, ce jeudi 22 août 2025, une ordonnance faisant droit à la requête introduite par l’ancien maire de Dakar, Barthélémy Dias. L’audience est programmée pour le 25 août prochain à 9 heures afin d’examiner l’affaire.



Déposée le 21 août, la requête a été jugée recevable. D’après l’ordonnance n°001/2025, signée par Mme Aïssatou Diallo Ba, conseillère déléguée par le Premier président de la Cour suprême, la juridiction a autorisé la signification en urgence de la demande.



La procédure vise à suspendre l’exécution de la décision n°3925/F/D/DK/AP, en date du 11 décembre 2024, par laquelle le préfet de Dakar avait constaté la démission d’un conseiller municipal de la ville.



Dakaractu

