Menu
Thiesinfo
Thiesinfo
Le Portail de Thiès sur le Web
Recherche avancée
Accueil Actualités National Cérémonies Sport Contact
L'Actualité au Sénégal

La CDC arrache de force 25 hectares aux héritiers de Diallo Pithie à Bambilor


Rédigé le Dimanche 19 Octobre 2025 à 19:29 | Lu 41 fois Rédigé par Lat Soukabé Fall


Une vive polémique secoue la localité de Bambilor, près de Mbour, où la Caisse des Dépôts et Consignations (CDC) est accusée d’avoir arraché de force 25 hectares de terres aux héritiers de l’homme d’affaires défunt Diallo Pithie. Selon les héritiers, les terres leur appartiennent légalement depuis plus de 40 ans, mais des gendarmes étaient présents lors de l’opération, aggravant les tensions.


La CDC arrache de force 25 hectares aux héritiers de Diallo Pithie à Bambilor

D’après les informations recueillies, la CDC aurait entrepris une expulsion sur le terrain, délogeant les gardiens et empêchant les héritiers d’accéder à leurs cultures. La famille affirme posséder des documents légaux attestant de leur propriété depuis les années 1980, signés par la mairie locale.

Selon la famille, cette opération viserait à intégrer les terres dans un projet immobilier lancé en 2019, destiné à livrer plus de 4 400 parcelles, dont seulement un millier ont été attribuées jusqu’à présent.

 

Abou Diallo, héritier principal, accuse la CDC de chercher à spolier les terres de manière illégale. Assi Diallo, fille du défunt, témoigne : « Nos cultures, papayes, arachides et citronniers, sont détruites de nuit par des tracteurs. Nous voulons défendre l’héritage de notre père, quitte à risquer notre vie. »

La famille dénonce une action arbitraire et réclame l’intervention urgente de l’État et des autorités judiciaires pour mettre fin à ce qu’elle considère comme une spoliation foncière flagrante.

 

Pour l’instant, la CDC n’a pas fourni de réaction officielle face à ces accusations. La famille espère que le président de la République et la justice pourront trancher rapidement ce dossier sensible.



Lat Soukabé Fall

Nouveau commentaire :

Thiesinfo, Copyright Juin 2007 - Propulsé par Seyelatyr: Tel 775312579.
Service Commercial: 772150237 - Email: seyelatyr@hotmail.com
Accès membres | Plan du site | RSS Syndication | Inscription au site | Tags