Drame à l’hôpital régional de Ndiarème : accouchement à 6 mois à l’entrée, le bébé meurt par négligence

D’après le témoin, la patiente, en travail, est restée plusieurs minutes à l’entrée de l’hôpital avant qu’une salle ne soit enfin dégagée. Les proches et les autres patients ont assisté impuissants à la naissance tragique. Cet incident met en lumière, selon nos sources, de graves lacunes dans la prise en charge des urgences obstétricales dans la région : manque de personnel, infrastructures insuffisantes et absence de moyens de transport pour les cas critiques.



La direction de l’hôpital, contactée, a indiqué attendre le rapport officiel avant d’ouvrir toute enquête et de déterminer les responsabilités. Mais la population locale et les associations de défense des droits des patients dénoncent déjà cette situation : « Une mère ne doit jamais accoucher à l’entrée d’un hôpital. Des mesures urgentes doivent être prises pour éviter que de tels drames se reproduisent », a déclaré un membre de la famille.



Ce drame tragique rappelle une fois de plus l’urgence de renforcer les capacités des maternités régionales et d’assurer une prise en charge rapide et sécurisée des femmes enceintes, même en situation critique.

