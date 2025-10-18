Drame à Ngaye Mékhé : un jeune homme tué après une violente bagarre

Un nouveau drame a frappé la commune de Ngaye Mékhé dans la nuit du 18 au 19 octobre 2025. Dans le quartier École 8, une violente altercation entre deux hommes a tourné au drame. La victime, connue sous le surnom de « Ndabé », a été mortellement agressée par Badara, un jeune récemment sorti de prison.



Selon des témoins, la bagarre aurait éclaté pour des raisons encore indéterminées. Badara aurait asséné plusieurs coups à son adversaire avant de le laisser sans vie sur place. Après les faits, le suspect a pris la fuite mais a été rapidement retrouvé et interpellé au marché aux poissons par les policiers de Ngaye Mékhé, quelques heures seulement après le drame.



Le corps de la victime a été évacué pour autopsie afin de déterminer les causes exactes du décès. Quant à l’auteur présumé, il est actuellement en garde à vue en attendant les suites de l’enquête. Les autorités locales appellent à la vigilance et au calme dans le quartier.

