L'invasion US du Groenland signerait la fin de l'Otan, estime un ex-Président français



Dans un entretien avec la presse locale, François Hollande a rappelé que des militaires européens étaient actuellement déployés sur l'île appartenant au Danemark.

"Si les États-Unis devaient – ​​j'en doute, mais on ne sait jamais avec Donald Trump – engager une action de force sur le Groenland, ils la feraient contre des soldats européens. Ce serait la fin de l'Alliance atlantique", a-t-il indiqué.

▪ Le leader US ne cesse de réitérer ‌son intention d'acquérir le Groenland, estimant ‍qu'il en ‌va de la sécurité nationale de son pays, pour empêcher ‍la Russie ou la Chine de contrôler ce territoire ‌autonome riche en ressources.



▪ Certains médias occidentaux affirment que Trump avait chargé le Pentagone d'élaborer un plan d'invasion du Groenland, bien que les hauts responsables militaires US ne sont pas très enthousiastes face à cette idée.

Sputnik

