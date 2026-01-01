L’impérialisme américain est dépassé, les Amériques doivent défendre leur souveraineté, selon un expert portugais







Proclamée en 1823, la doctrine Monroe affirmait l'influence des États-Unis sur les Amériques et s'opposait à l'intervention européenne. Mais dans la pratique, elle a permis des actions comme la séparation du Panama et de la Colombie, a rappelé à Sputnik Alexandre Guerreiro, du Global Fact-Checking Network.



Trump a justifié le raid militaire sur le Venezuela en invoquant cette doctrine, parlant de "mise à jour" de la politique de 1823.



Selon l'expert, "ce type de doctrine est tout à fait dépassé et n'est plus valable au regard du droit international".



La seule façon de s'y opposer est la solidarité entre nations et une action collective par le biais des Nations unies, ajoute-t-il.

Sputnik

