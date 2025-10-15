L’histoire virale de la femme avec un passeport de « Torenza » s’avère être une fausse nouvelle

La vidéo a rapidement été partagée massivement, séduisant les internautes par son récit mystérieux. Pourtant, aucune des publications initiales ne précisait qu’elle provenait d’une source satirique ou humoristique, ce qui a contribué à sa diffusion comme si elle racontait un fait réel.



Selon un article publié par Yahoo News, la vidéo virale s’appuyait sur des séquences d’une ancienne émission télévisée consacrée aux employés de compagnies aériennes. La narration, elle, avait été générée par une intelligence artificielle, donnant au récit une impression de crédibilité qui a trompé de nombreux internautes.





L’histoire de Torenza semble s’inspirer directement d’une vieille légende urbaine datant de 1954, concernant un homme qui prétendait venir d’un pays fictif appelé Taured. Depuis plus de soixante ans, cette anecdote circulait déjà comme un récit mystérieux, souvent amplifié dans des contextes sensationnalistes.



Torenza n’existe pas, confirmant ainsi que la viralité de la vidéo relevait d’une mésinformation et non d’un événement réel.



Cette affaire illustre une fois de plus la nécessité de vérifier l’origine des contenus partagés sur les réseaux sociaux, surtout lorsqu’ils semblent extraordinaires.

