Dette cachée : les eurobonds du Sénégal flambent après la reprise des discussions avec le FMI


Mercredi 15 Octobre 2025


Les obligations souveraines du Sénégal émises en dollars ont enregistré mercredi leur plus forte hausse depuis juillet, suite à l’ouverture de négociations avec le Fonds monétaire international (FMI) en vue d’un nouveau programme de coopération financière.


À Londres, les eurobonds sénégalais arrivant à échéance en 2031 ont progressé de 2,41 cents, atteignant 81,4 cents par dollar, ce qui a entraîné une baisse de leur rendement à 12,59 %.

Sur X, la directrice générale du FMI, Kristalina Georgieva, a confirmé la reprise des échanges avec le ministre sénégalais des Finances et du Budget, Cheikh Diba, soulignant que ces discussions visent à « promouvoir la stabilité et une croissance inclusive ».

Cette reprise intervient près d’un an après la suspension d’un prêt de 1,8 milliard de dollars, liée à la découverte d’environ 7 milliards de dollars de dettes non déclarées. Pour les experts, l’annonce de Mme Georgieva constitue un signal positif pour les investisseurs, reflétant la volonté du Sénégal de restaurer la confiance et d’assainir sa situation financière.



