Menu
Thiesinfo
Thiesinfo
Le Portail de Thiès sur le Web
Recherche avancée
Accueil Actualités National Cérémonies Sport Contact
L'Actualité au Sénégal

LES NOMINATIONS DU CONSEIL DES MINISTRES DU MERCREDI 15 OCTOBRE 2025


Rédigé le Mercredi 15 Octobre 2025 à 21:25 | Lu 60 fois Rédigé par



LES NOMINATIONS DU CONSEIL DES MINISTRES DU MERCREDI 15 OCTOBRE 2025

AU TITRE DES MESURES INDIVIDUELLES

Le Président de la République a pris les décisions suivantes :

Au titre du Ministère de l’Enseignement Supérieur, de la Recherche et de l’Innovation

  • Monsieur Albinou NDECKY, Maître de conférences titulaire, est nommé Secrétaire général de l’Agence Nationale de Recherche Scientifique Appliquée (ANRSA) en remplacement de Monsieur Abdourahmane TAMBA, admis à faire valoir ses droits à une pension de retraite.
  • Madame Fatimata DIALLO, Gestionnaire, est nommée Président du Conseil de surveillance de l’Agence Nationale de Recherche Scientifique Appliquée (ANRSA) en remplacement de Monsieur Moustapha NDIR.Monsieur Racine DIA, Professeur d’Enseignement secondaire est nommé Président du Conseil d’Administration de l’Institut Sénégalo-Britannique de l’Enseignement de l’Anglais (ISBEA) en remplacement de Monsieur Boubacar Siguiné SY.
  • Madame Marème SARR, Professeur d’Enseignement secondaire, matricule de solde n°609251/Q est nommée Directeur de l’Institut Sénégalo-Britannique de l’Enseignement de l’Anglais (ISBEA) en remplacement de Monsieur Arfang DABO, admis à faire valoir ses droits à une pension de retraite.

Marie Rose Khady Fatou FAYE

Secrétaire d’Etat auprès du Premier Ministre, Chargée des Relations avec les Institutions, Porte-parole du Gouvernement




Nouveau commentaire :

Thiesinfo, Copyright Juin 2007 - Propulsé par Seyelatyr: Tel 775312579.
Service Commercial: 772150237 - Email: seyelatyr@hotmail.com
Accès membres | Plan du site | RSS Syndication | Inscription au site | Tags