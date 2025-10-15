LES NOMINATIONS DU CONSEIL DES MINISTRES DU MERCREDI 15 OCTOBRE 2025

AU TITRE DES MESURES INDIVIDUELLES



Le Président de la République a pris les décisions suivantes :



Au titre du Ministère de l’Enseignement Supérieur, de la Recherche et de l’Innovation



Monsieur Albinou NDECKY, Maître de conférences titulaire, est nommé Secrétaire général de l’Agence Nationale de Recherche Scientifique Appliquée (ANRSA) en remplacement de Monsieur Abdourahmane TAMBA, admis à faire valoir ses droits à une pension de retraite.

Madame Fatimata DIALLO, Gestionnaire, est nommée Président du Conseil de surveillance de l’Agence Nationale de Recherche Scientifique Appliquée (ANRSA) en remplacement de Monsieur Moustapha NDIR.Monsieur Racine DIA, Professeur d’Enseignement secondaire est nommé Président du Conseil d’Administration de l’Institut Sénégalo-Britannique de l’Enseignement de l’Anglais (ISBEA) en remplacement de Monsieur Boubacar Siguiné SY.

Madame Marème SARR, Professeur d’Enseignement secondaire, matricule de solde n°609251/Q est nommée Directeur de l’Institut Sénégalo-Britannique de l’Enseignement de l’Anglais (ISBEA) en remplacement de Monsieur Arfang DABO, admis à faire valoir ses droits à une pension de retraite.

Marie Rose Khady Fatou FAYE



Secrétaire d’Etat auprès du Premier Ministre, Chargée des Relations avec les Institutions, Porte-parole du Gouvernement

