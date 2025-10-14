Emu, il raconte sur TikTok comment on lui a refusé un stage à cause de sa nationalité

C’est une vidéo dans laquelle il n’hésite pas à mettre à nu ses sentiments, à pleurer même. Un étudiant originaire du Sénégal a expliqué ce samedi sur son compte TikTok la mésaventure à laquelle il a été confronté. A la recherche d’un stage, dans le cadre de ses études en sciences politiques, Mamad s’apprêtait à passer un entretien dans une administration française. Mais le jeune homme, qui a utilisé le hashtag #Discrimination dans sa publication, n’a finalement pas pu rencontrer le recruteur, raconte HuffPost.





« L’homme de l’accueil m’a dit qu’il lui fallait ma pièce d’identité. J’ai un titre de séjour qui est valide, qui n’a pas expiré, a détaillé le candidat. Je lui donne, et il me répond : ''Non monsieur, vous n’êtes pas Français, on ne vous prend pas.'' » Une véritable désillusion pour le jeune homme, qui explique que le recruteur lui avait assuré que son CV « faisait partie des meilleurs ». L’étudiant avait même passé son permis en accéléré pour multiplier ses chances de décrocher le stage.



« Le jeu est un peu truqué »

Mamad a regretté cette situation et évoqué les accords passés entre la France et le Sénégal « pour qu’on puisse étudier dans les meilleures conditions. Et maintenant qu’on est là, il y a des choses pareilles qui se produisent ». L’étudiant a été tellement marqué par cette expérience qu’il a confié envisager de baisser les bras : « Il n’y a pas d’autre solution car je me dis que le jeu est un peu truqué, a-t-il dénoncé. Tu pars avec un retard énorme, juste à cause de ta nationalité. »





L’étudiant a rapidement reçu une vague de soutien via les commentaires sous sa vidéo, venus d’internautes anonymes, mais aussi de personnalités. « Mamad, courage. J’ai comme l’impression que tu vas avoir l’embarras du choix vu le soutien dans les commentaires. Montre-leur ! », a notamment réagi M. Pokora. Des entreprises l’ont également contacté pour lui proposer un stage. « Je vous remercie du fond du cœur, a répondu l’intéressé dans une autre vidéo. Mais je préférerais qu’on me prenne pour ce que je sais faire, pas pour ce que j’ai reflété sur les réseaux sociaux. »