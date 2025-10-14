Menu
L'Actualité au Sénégal

Emu, il raconte sur TikTok comment on lui a refusé un stage à cause de sa nationalité


Rédigé le Mercredi 15 Octobre 2025 à 13:55 | Lu 40 fois Rédigé par Lat Soukabé Fall


Dans une vidéo publiée sur TikTok ce samedi, un étudiant originaire du Sénégal a exprimé sa tristesse et sa déception après s’être vu refuser un entretien pour un stage dans une administration en raison de sa nationalité


C’est une vidéo dans laquelle il n’hésite pas à mettre à nu ses sentiments, à pleurer même. Un étudiant originaire du Sénégal a expliqué ce samedi sur son compte TikTok la mésaventure à laquelle il a été confronté. A la recherche d’un stage, dans le cadre de ses études en sciences politiques, Mamad s’apprêtait à passer un entretien dans une administration française. Mais le jeune homme, qui a utilisé le hashtag #Discrimination dans sa publication, n’a finalement pas pu rencontrer le recruteur, raconte HuffPost.


« L’homme de l’accueil m’a dit qu’il lui fallait ma pièce d’identité. J’ai un titre de séjour qui est valide, qui n’a pas expiré, a détaillé le candidat. Je lui donne, et il me répond : ''Non monsieur, vous n’êtes pas Français, on ne vous prend pas.'' » Une véritable désillusion pour le jeune homme, qui explique que le recruteur lui avait assuré que son CV « faisait partie des meilleurs ». L’étudiant avait même passé son permis en accéléré pour multiplier ses chances de décrocher le stage.

« Le jeu est un peu truqué »
Mamad a regretté cette situation et évoqué les accords passés entre la France et le Sénégal « pour qu’on puisse étudier dans les meilleures conditions. Et maintenant qu’on est là, il y a des choses pareilles qui se produisent ». L’étudiant a été tellement marqué par cette expérience qu’il a confié envisager de baisser les bras : « Il n’y a pas d’autre solution car je me dis que le jeu est un peu truqué, a-t-il dénoncé. Tu pars avec un retard énorme, juste à cause de ta nationalité. »


L’étudiant a rapidement reçu une vague de soutien via les commentaires sous sa vidéo, venus d’internautes anonymes, mais aussi de personnalités. « Mamad, courage. J’ai comme l’impression que tu vas avoir l’embarras du choix vu le soutien dans les commentaires. Montre-leur ! », a notamment réagi M. Pokora. Des entreprises l’ont également contacté pour lui proposer un stage. « Je vous remercie du fond du cœur, a répondu l’intéressé dans une autre vidéo. Mais je préférerais qu’on me prenne pour ce que je sais faire, pas pour ce que j’ai reflété sur les réseaux sociaux. »


Lat Soukabé Fall

